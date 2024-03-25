Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 25.03.2024 (обновлено: 10:44 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/mchs-1935598627.html
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами - РИА Новости, 25.03.2024
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами
Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Челябинской области, люди успели выбежать из салона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:38
2024-03-25T10:44
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935599597_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_e3868f05ca338fc0a9d6f6e4d5011f0f.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Челябинской области, люди успели выбежать из салона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, в понедельник утром сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание микроавтобуса в районе города Сим. "Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет. В автобусе было 19 человек", - уточнила собеседница агентства. Причины возгорания выясняются, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20240324/pozhar-1935406439.html
челябинская область
сим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935599597_229:0:1177:711_1920x0_80_0_0_9b0ce1131eb95e213255cfc98a8c1c5c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сим
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сим
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами

МЧС: маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинской области, пострадавших нет

© МЧС Челябинской областиВозгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим Челябинской области
Возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим Челябинской области
© МЧС Челябинской области
Возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим Челябинской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Челябинской области, люди успели выбежать из салона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в понедельник утром сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание микроавтобуса в районе города Сим.
«
"Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет. В автобусе было 19 человек", - уточнила собеседница агентства.
Причины возгорания выясняются, добавили в МЧС.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Красноярском крае потушили пожар в цехе с пиломатериалами
24 марта, 05:53
 
ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала