https://ria.ru/20240325/mchs-1935598627.html

В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами

В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами - РИА Новости, 25.03.2024

В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами

Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Челябинской области, люди успели выбежать из салона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:38

2024-03-25T10:38

2024-03-25T10:44

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935599597_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_e3868f05ca338fc0a9d6f6e4d5011f0f.png

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Челябинской области, люди успели выбежать из салона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, в понедельник утром сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание микроавтобуса в районе города Сим. "Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет. В автобусе было 19 человек", - уточнила собеседница агентства. Причины возгорания выясняются, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20240324/pozhar-1935406439.html

челябинская область

сим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сим