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В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами - РИА Новости, 25.03.2024
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами
Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Челябинской области, люди успели выбежать из салона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:38
2024-03-25T10:38
2024-03-25T10:44
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сим
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Челябинской области, люди успели выбежать из салона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, в понедельник утром сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание микроавтобуса в районе города Сим. "Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет. В автобусе было 19 человек", - уточнила собеседница агентства. Причины возгорания выясняются, добавили в МЧС.
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сим
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сим
В Челябинской области загорелась маршрутка с 19 пассажирами
МЧС: маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинской области, пострадавших нет