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Маск увидел в "красной волне" единственный шанс спасения США

Маск увидел в "красной волне" единственный шанс спасения США - РИА Новости, 25.03.2024

Маск увидел в "красной волне" единственный шанс спасения США

Американский предприниматель Илон Маск в преддверии президентских выборов в США заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:19

2024-03-25T01:19

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в преддверии президентских выборов в США заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию."Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", — написал Маск в социальной сети Х.Красный — цвет Республиканской партии, в то время как синий соотносится с демократами. "Синие волны" и "красные волны" используются для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов.Бывший президент США Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости/

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америка, в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп