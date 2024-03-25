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Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2024
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15:31 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/mariupol-1935680220.html
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2024
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического батальона "Азов"* за убийство двух мирных жителей в Мариуполе,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:31
2024-03-25T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
батальон "азов"
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического батальона "Азов"* за убийство двух мирных жителей в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины солдата Павла Гусева", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 20 марта 2022 года Гусев на боевом посту в одном из жилых домов Мариуполя, используя в качестве мотива "безосновательное предположение о содействии мирных жителей Вооруженным силам РФ и войскам народной милиции ДНР" и "испытывая к ним ненависть и вражду", не менее десяти раз выстрелил из автомата в двух мужчин, шедших по улице. Обоих убил наповал. Гусеву были предъявлены обвинения в убийстве двух лиц по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. "Суд приговорил Гусева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.* Запрещенная в России террористическая организация
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безопасность, мариуполь, россия, донецкая народная республика, украина, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Батальон "Азов"
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе

Суд приговорил боевика "Азова" пожизненно за убийство двух жителей Мариуполя

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. 2022 год
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. 2022 год - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического батальона "Азов"* за убийство двух мирных жителей в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины солдата Павла Гусева", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что 20 марта 2022 года Гусев на боевом посту в одном из жилых домов Мариуполя, используя в качестве мотива "безосновательное предположение о содействии мирных жителей Вооруженным силам РФ и войскам народной милиции ДНР" и "испытывая к ним ненависть и вражду", не менее десяти раз выстрелил из автомата в двух мужчин, шедших по улице. Обоих убил наповал.
Гусеву были предъявлены обвинения в убийстве двух лиц по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
"Суд приговорил Гусева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБатальон "Азов"
 
 
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