https://ria.ru/20240325/mariupol-1935680220.html

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2024

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за двойное убийство в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического батальона "Азов"* за убийство двух мирных жителей в Мариуполе,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:31

2024-03-25T15:31

2024-03-25T15:31

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

батальон "азов"

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического батальона "Азов"* за убийство двух мирных жителей в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины солдата Павла Гусева", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 20 марта 2022 года Гусев на боевом посту в одном из жилых домов Мариуполя, используя в качестве мотива "безосновательное предположение о содействии мирных жителей Вооруженным силам РФ и войскам народной милиции ДНР" и "испытывая к ним ненависть и вражду", не менее десяти раз выстрелил из автомата в двух мужчин, шедших по улице. Обоих убил наповал. Гусеву были предъявлены обвинения в убийстве двух лиц по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. "Суд приговорил Гусева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

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мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, россия, донецкая народная республика, украина, батальон "азов"