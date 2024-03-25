https://ria.ru/20240325/makron-1935663427.html

За терактом в России и планами атак во Франции стоит ИГ*, утверждает Макрон

За терактом в России и планами атак во Франции стоит ИГ*, утверждает Макрон - РИА Новости, 25.03.2024

За терактом в России и планами атак во Франции стоит ИГ*, утверждает Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что, вероятно, причастная к теракту в "Крокусе" Подмосковье ветвь запрещенной в России террористической группировки... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:42

2024-03-25T14:42

2024-03-25T15:08

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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дмитрий песков

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что, вероятно, причастная к теракту в "Крокусе" Подмосковье ветвь запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* (ИГ*) пыталась совершить атаки во Франции в течение последних нескольких месяцев. США возлагают ответственность за нападение на "Крокус сити холл" на "ИГ-Хорасан". Ранее в ФСБ РФ сообщили, что после теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Спецслужбы задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, четырех подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Накануне Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле". По итогам Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего. "Что касается этого вопроса, решение, которое было принято вчера на совете по обороне, который я провел до того, как покинуть Францию, было простым, принять к сведению решения, которыми мы располагаем, а также увидеть, что эта отдельная группировка, которая, вероятно, вовлечена в этот теракт, провела за последние месяцы несколько попыток на нашей собственной территории", – сказал он по прибытии во Французскую Гвиану, где находится с визитом. Трансляция велась на официальном канале Елисейского дворца в YouTube. Ранее секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальные власти РФ не комментируют информацию о возможной причастности запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* (ИГ*) к теракту в "Крокус сити холле", поскольку следствие еще идет, официальная версия не выдвигалась. Также Песков сообщил, что контактов с западными странами в связи с расследованием теракта в "Крокусе" нет, российские спецслужбы работают по теракту в "Крокусе" самостоятельно, ни о какой помощи других стран речи не идёт. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240325/igil-1935638264.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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в мире, россия, франция, украина, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)