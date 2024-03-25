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Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:09 25.03.2024 (обновлено: 11:33 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/lukashenko-1935604700.html
Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным
Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным - РИА Новости, 25.03.2024
Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне теракта в Подмосковье находился на постоянной связи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:09
2024-03-25T11:33
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
происшествия
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне теракта в Подмосковье находился на постоянной связи с президентом РФ Владимиром Путиным."Трагические события в Подмосковье об этом свидетельствуют (о важности обеспечения безопасности – ред.). Должен сказать, эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось – вы знаете (задержание подозреваемых в совершении теракта – ред.). Это как раз свидетельство того, как должны работать в Союзном государстве два президента и наши спецслужбы", - сказал Лукашенко в понедельник во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко, который находится с визитом в Белоруссии.Лукашенко особо подчеркнул, что время показывает: Белоруссии и России ни в коем случае нельзя расслабляться. "Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов (в РФ – ред.). Спокойной жизни нам не дадут. Истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье", - сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что в это сложное время на губернаторах лежит особый груз ответственности по обеспечению общей безопасности двух стран.Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал, что на фоне теракта в Подмосковье было организовано активное взаимодействие по линии специальных служб, руководитель Комитета госбезопасности Белоруссии находился на прямой связи со своим коллегой. Посол отметил, что фактически основной задачей было не дать террористам уйти через общую границу, были введены максимальные меры безопасности и задача была выполнена.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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московская область (подмосковье), россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Происшествия
Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным

Лукашенко заявил, что сутки был на связи с Путиным из-за теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне теракта в Подмосковье находился на постоянной связи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Трагические события в Подмосковье об этом свидетельствуют (о важности обеспечения безопасности – ред.). Должен сказать, эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось – вы знаете (задержание подозреваемых в совершении теракта – ред.). Это как раз свидетельство того, как должны работать в Союзном государстве два президента и наши спецслужбы", - сказал Лукашенко в понедельник во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко, который находится с визитом в Белоруссии.
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Лукашенко особо подчеркнул, что время показывает: Белоруссии и России ни в коем случае нельзя расслабляться. "Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов (в РФ – ред.). Спокойной жизни нам не дадут. Истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье", - сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что в это сложное время на губернаторах лежит особый груз ответственности по обеспечению общей безопасности двух стран.
Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал, что на фоне теракта в Подмосковье было организовано активное взаимодействие по линии специальных служб, руководитель Комитета госбезопасности Белоруссии находился на прямой связи со своим коллегой. Посол отметил, что фактически основной задачей было не дать террористам уйти через общую границу, были введены максимальные меры безопасности и задача была выполнена.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)РоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияПроисшествия
 
 
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