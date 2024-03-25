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Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор - РИА Новости, 25.03.2024
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14:30 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/likhachev-1935660931.html
Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор
Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор - РИА Новости, 25.03.2024
Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор
Первый коммерческий термоядерный реактор может появиться в середине XXI века, полагает глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:30
2024-03-25T14:30
китай
франция
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
итэр
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Первый коммерческий термоядерный реактор может появиться в середине XXI века, полагает глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Очевидно, что на рубеже 2050 года появится в одной из стран, в том числе и в России, мы надеемся на это, еще не сильно экономически привлекательный, но уже коммерческий "термояд", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024". В России сейчас выполняются проекты в области термоядерной энергетики, они входят в комплексную отраслевую программу "Росатома" по развитию мирных ядерных технологий. На юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США строится реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor). Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.
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китай, франция, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр
Китай, Франция, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ИТЭР
Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор

Лихачев: первый коммерческий реактор может появиться в середине века

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Первый коммерческий термоядерный реактор может появиться в середине XXI века, полагает глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Очевидно, что на рубеже 2050 года появится в одной из стран, в том числе и в России, мы надеемся на это, еще не сильно экономически привлекательный, но уже коммерческий "термояд", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024".
В России сейчас выполняются проекты в области термоядерной энергетики, они входят в комплексную отраслевую программу "Росатома" по развитию мирных ядерных технологий.
На юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США строится реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor). Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.
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КитайФранцияРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИТЭР
 
 
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