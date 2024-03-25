https://ria.ru/20240325/likhachev-1935660931.html

Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор

Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор - РИА Новости, 25.03.2024

Лихачев рассказал, когда может появиться первый коммерческий реактор

Первый коммерческий термоядерный реактор может появиться в середине XXI века, полагает глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:30

2024-03-25T14:30

2024-03-25T14:30

китай

франция

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

итэр

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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Первый коммерческий термоядерный реактор может появиться в середине XXI века, полагает глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Очевидно, что на рубеже 2050 года появится в одной из стран, в том числе и в России, мы надеемся на это, еще не сильно экономически привлекательный, но уже коммерческий "термояд", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024". В России сейчас выполняются проекты в области термоядерной энергетики, они входят в комплексную отраслевую программу "Росатома" по развитию мирных ядерных технологий. На юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США строится реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor). Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

https://ria.ru/20240216/aes-1927747989.html

китай

франция

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китай, франция, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр