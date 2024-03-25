https://ria.ru/20240325/likhachev-1935640769.html

Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли

Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли - РИА Новости, 25.03.2024

Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли

Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:16

2024-03-25T13:16

2024-03-25T13:36

ядерные технологии

алексей лихачев

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Попытки разделить атомную энергетику на "плохую" и "хорошую", на "правильную" и "неправильную" ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное - они принесут вред безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024".Как только при выборе поставщиков атомных технологий будет главенствовать не профессионализм, а "политическая лояльность и цвета флага - это путь к будущей аварии, поверьте мне", подчеркнул Лихачев.

https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей лихачев, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"