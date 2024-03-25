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Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли - РИА Новости, 25.03.2024
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Ядерные технологии
 
13:16 25.03.2024 (обновлено: 13:36 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/likhachev-1935640769.html
Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли
Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли - РИА Новости, 25.03.2024
Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли
Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:16
2024-03-25T13:36
ядерные технологии
алексей лихачев
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Попытки разделить атомную энергетику на "плохую" и "хорошую", на "правильную" и "неправильную" ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное - они принесут вред безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024".Как только при выборе поставщиков атомных технологий будет главенствовать не профессионализм, а "политическая лояльность и цвета флага - это путь к будущей аварии, поверьте мне", подчеркнул Лихачев.
https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html
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алексей лихачев, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Алексей Лихачев, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о последствиях политизации мировой атомной отрасли

Лихачев назвал политизацию атомной отрасли путем к будущей аварии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Попытки разделить атомную энергетику на "плохую" и "хорошую", на "правильную" и "неправильную" ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное - они принесут вред безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024".
Как только при выборе поставщиков атомных технологий будет главенствовать не профессионализм, а "политическая лояльность и цвета флага - это путь к будущей аварии, поверьте мне", подчеркнул Лихачев.
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28 февраля, 13:59
 
Ядерные технологииАлексей ЛихачевТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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