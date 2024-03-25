Рейтинг@Mail.ru
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/ldina-1935780346.html
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково - РИА Новости, 25.03.2024
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково
Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково, прокуратура и СУСК организовали проверки. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T23:26
2024-03-25T23:26
происшествия
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/84/1488628450_0:179:3024:1879_1920x0_80_0_0_5555b6167be4d4c11041e4ffef74b559.jpg
РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково, прокуратура и СУСК организовали проверки. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту нахождения несовершеннолетнего 2008 года рождения на льдине в акватории реки Волги", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что мальчик, находясь около Восточного моста, решил погулять по льду. Лед откололся, и льдина поплыла в сторону деревни Пасынково, где подросток выбрался на берег. Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по региону, в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html
https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/84/1488628450_94:0:2773:2009_1920x0_80_0_0_7f733b64280fc4e0119a4c1afa0f591f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково

В Твери подросток проплыл на льдине по Волге, правоохранители проводят проверки

© Fotolia / Pavel ParmenovВид на город Тверь
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Fotolia / Pavel Parmenov
Вид на город Тверь. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково, прокуратура и СУСК организовали проверки.
«
"Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту нахождения несовершеннолетнего 2008 года рождения на льдине в акватории реки Волги", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Операция по спасению рыбаков в Финском заливе. 17 марта 2024 года
В Ленинградской области 15 рыбаков спасли с дрейфующей льдины
17 марта, 14:14
Предварительно установлено, что мальчик, находясь около Восточного моста, решил погулять по льду. Лед откололся, и льдина поплыла в сторону деревни Пасынково, где подросток выбрался на берег.
Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по региону, в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Обследование места провала автомобиля под лёд спасателями МЧС в Амурске. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае
18 марта, 09:04
 
ПроисшествияТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала