https://ria.ru/20240325/ldina-1935780346.html

В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково

В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково - РИА Новости, 25.03.2024

В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково

Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково, прокуратура и СУСК организовали проверки. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:26

2024-03-25T23:26

2024-03-25T23:26

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково, прокуратура и СУСК организовали проверки. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту нахождения несовершеннолетнего 2008 года рождения на льдине в акватории реки Волги", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что мальчик, находясь около Восточного моста, решил погулять по льду. Лед откололся, и льдина поплыла в сторону деревни Пасынково, где подросток выбрался на берег. Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по региону, в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html

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тверь

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происшествия, тверь