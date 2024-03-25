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В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково - РИА Новости, 25.03.2024
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково
Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково, прокуратура и СУСК организовали проверки. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T23:26
2024-03-25T23:26
2024-03-25T23:26
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково, прокуратура и СУСК организовали проверки. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту нахождения несовершеннолетнего 2008 года рождения на льдине в акватории реки Волги", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что мальчик, находясь около Восточного моста, решил погулять по льду. Лед откололся, и льдина поплыла в сторону деревни Пасынково, где подросток выбрался на берег. Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по региону, в настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, тверь
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково
В Твери подросток проплыл на льдине по Волге, правоохранители проводят проверки