https://ria.ru/20240325/kursk-1935699911.html

Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ

Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024

Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ

ВСУ нанесли Курской области ущерб почти на 500 миллионов рублей, повредив обстрелами жилые дома, транспорт, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:39

2024-03-25T16:39

2024-03-25T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

украина

россия

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ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли Курской области ущерб почти на 500 миллионов рублей, повредив обстрелами жилые дома, транспорт, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор Роман Старовойт. "Под обстрелы попадают не только объекты промышленности и торговли, но и жилищная, социальная, коммунальная инфраструктура, транспортные средства граждан. Общий ущерб поврежденных домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей", — говорится в сообщении. По данным главы региона, с начала проведения спецоперации в регионе отремонтировали 39 многоквартирных и 881 частный дом. Ещё нужно восстановить 6 многоквартирных и 45 частных домов. От обстрелов страдают не только жилые дома, но и инфраструктура, чаще всего объекты энергоснабжения — зафиксировано 277 случаев с начала СВО. Их восстанавливают сразу, как только позволяет военная обстановка. "Было 44 повреждения на объектах газоснабжения, в том числе 2 в феврале текущего года. Все повреждения оперативно устранены. Организации выполняют работы своими силами, однако большая часть затрат компенсируется в рамках страховых выплат", — добавил губернатор. По его словам, 39 семей получили из областного бюджета компенсационную выплату за утраченное жилье. Общая сумма выплат составила 48,6 миллиона рублей. Расходы на восстановление прогнозировать сложно, объяснил губернатор. При этом он отметил, что обстрелы приграничных районов не прекращаются, поэтому "помощь федерального центра была бы кстати". "В прошлом году для нашего региона выделено федеральное финансирование в размере 189 миллионов рублей. Деньги получили пострадавшие от отстрелов предприятия, в том числе малый и средний бизнес. Мы с другими приграничными регионами эту проблему обозначили на высшем уровне. Президент нас поддержал. Средства грантов помогли сохранить предприятия, дать им возможность продолжить работу", — рассказал губернатор. Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Противник регулярно обстреливает шесть приграничных районов и наносит удары с помощью БПЛА, в том числе вглубь региона. По данным властей на начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1900 раз.

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

курская область

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина, россия