Рейтинг@Mail.ru
Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/kursk-1935699911.html
Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ
Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ
ВСУ нанесли Курской области ущерб почти на 500 миллионов рублей, повредив обстрелами жилые дома, транспорт, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:39
2024-03-25T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932601159_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_7c6aa070a20c0727de57e960d678fe74.png
ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли Курской области ущерб почти на 500 миллионов рублей, повредив обстрелами жилые дома, транспорт, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор Роман Старовойт. "Под обстрелы попадают не только объекты промышленности и торговли, но и жилищная, социальная, коммунальная инфраструктура, транспортные средства граждан. Общий ущерб поврежденных домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей", — говорится в сообщении. По данным главы региона, с начала проведения спецоперации в регионе отремонтировали 39 многоквартирных и 881 частный дом. Ещё нужно восстановить 6 многоквартирных и 45 частных домов. От обстрелов страдают не только жилые дома, но и инфраструктура, чаще всего объекты энергоснабжения — зафиксировано 277 случаев с начала СВО. Их восстанавливают сразу, как только позволяет военная обстановка. "Было 44 повреждения на объектах газоснабжения, в том числе 2 в феврале текущего года. Все повреждения оперативно устранены. Организации выполняют работы своими силами, однако большая часть затрат компенсируется в рамках страховых выплат", — добавил губернатор. По его словам, 39 семей получили из областного бюджета компенсационную выплату за утраченное жилье. Общая сумма выплат составила 48,6 миллиона рублей. Расходы на восстановление прогнозировать сложно, объяснил губернатор. При этом он отметил, что обстрелы приграничных районов не прекращаются, поэтому "помощь федерального центра была бы кстати". "В прошлом году для нашего региона выделено федеральное финансирование в размере 189 миллионов рублей. Деньги получили пострадавшие от отстрелов предприятия, в том числе малый и средний бизнес. Мы с другими приграничными регионами эту проблему обозначили на высшем уровне. Президент нас поддержал. Средства грантов помогли сохранить предприятия, дать им возможность продолжить работу", — рассказал губернатор. Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Противник регулярно обстреливает шесть приграничных районов и наносит удары с помощью БПЛА, в том числе вглубь региона. По данным властей на начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1900 раз.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932601159_464:0:3195:2048_1920x0_80_0_0_e7c069acf56d8882a806361af13cf576.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ

Старовойт: ВСУ нанесли Курской области ущерб почти на 500 миллионов рублей

© РИА НовостиПоселок Теткино Курской области
Поселок Теткино Курской области
© РИА Новости
Поселок Теткино Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли Курской области ущерб почти на 500 миллионов рублей, повредив обстрелами жилые дома, транспорт, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор Роман Старовойт.
"Под обстрелы попадают не только объекты промышленности и торговли, но и жилищная, социальная, коммунальная инфраструктура, транспортные средства граждан. Общий ущерб поврежденных домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления
22 марта, 08:00
По данным главы региона, с начала проведения спецоперации в регионе отремонтировали 39 многоквартирных и 881 частный дом. Ещё нужно восстановить 6 многоквартирных и 45 частных домов.
От обстрелов страдают не только жилые дома, но и инфраструктура, чаще всего объекты энергоснабжения — зафиксировано 277 случаев с начала СВО. Их восстанавливают сразу, как только позволяет военная обстановка. "Было 44 повреждения на объектах газоснабжения, в том числе 2 в феврале текущего года. Все повреждения оперативно устранены. Организации выполняют работы своими силами, однако большая часть затрат компенсируется в рамках страховых выплат", — добавил губернатор.
По его словам, 39 семей получили из областного бюджета компенсационную выплату за утраченное жилье. Общая сумма выплат составила 48,6 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
20 марта, 13:12
Расходы на восстановление прогнозировать сложно, объяснил губернатор. При этом он отметил, что обстрелы приграничных районов не прекращаются, поэтому "помощь федерального центра была бы кстати".
"В прошлом году для нашего региона выделено федеральное финансирование в размере 189 миллионов рублей. Деньги получили пострадавшие от отстрелов предприятия, в том числе малый и средний бизнес. Мы с другими приграничными регионами эту проблему обозначили на высшем уровне. Президент нас поддержал. Средства грантов помогли сохранить предприятия, дать им возможность продолжить работу", — рассказал губернатор.
Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Противник регулярно обстреливает шесть приграничных районов и наносит удары с помощью БПЛА, в том числе вглубь региона. По данным властей на начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1900 раз.
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье
20 марта, 01:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала