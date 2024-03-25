https://ria.ru/20240325/kursk-1935553917.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.03.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщили власти региона. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:26
2024-03-25T00:26
2024-03-25T01:52
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщили власти региона."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.МЧС по региону в своём Telegram-канале сообщило об отмене опасности атаки беспилотников."️Внимание! В Курской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240324/pvo-1935511660.html
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курская область, роман старовойт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Продлившаяся два часа ракетная опасность в Курской области отменена