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Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:17 25.03.2024 (обновлено: 21:32 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/krov-1935762404.html
Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные
Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные - РИА Новости, 25.03.2024
Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные
Граждане России откликнулись на трагедию в "Крокус сити холле" и сдали более 4,5 тысячи литров цельной крови и более 1 тысячи литров плазмы, сказала... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:17
2024-03-25T21:32
общество
россия
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Граждане России откликнулись на трагедию в "Крокус сити холле" и сдали более 4,5 тысячи литров цельной крови и более 1 тысячи литров плазмы, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Граждане России, несмотря на достаточность крови и ее компонентов, в едином порыве откликнулись на беду и пришли в пункты сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. И могу сказать, что, по оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы", - сказала она.Работа донорских пунктов продолжается и сейчас, добавила Голикова.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935763647.html
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общество, россия
Общество, Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные

Голикова: более 11 тысяч доноров сдали около 4600 литров крови за выходные

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Граждане России откликнулись на трагедию в "Крокус сити холле" и сдали более 4,5 тысячи литров цельной крови и более 1 тысячи литров плазмы, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Граждане России, несмотря на достаточность крови и ее компонентов, в едином порыве откликнулись на беду и пришли в пункты сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. И могу сказать, что, по оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы", - сказала она.
Работа донорских пунктов продолжается и сейчас, добавила Голикова.
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