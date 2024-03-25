https://ria.ru/20240325/krov-1935762404.html

Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные

Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные - РИА Новости, 25.03.2024

Голикова рассказала, сколько крови сдали в России за выходные

Граждане России откликнулись на трагедию в "Крокус сити холле" и сдали более 4,5 тысячи литров цельной крови и более 1 тысячи литров плазмы, сказала... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:17

2024-03-25T21:17

2024-03-25T21:32

общество

россия

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Граждане России откликнулись на трагедию в "Крокус сити холле" и сдали более 4,5 тысячи литров цельной крови и более 1 тысячи литров плазмы, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Граждане России, несмотря на достаточность крови и ее компонентов, в едином порыве откликнулись на беду и пришли в пункты сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. И могу сказать, что, по оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы", - сказала она.Работа донорских пунктов продолжается и сейчас, добавила Голикова.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935763647.html

россия

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общество, россия