https://ria.ru/20240325/krokus-1935782011.html

Красный Крест будет круглосуточно работать у "Крокус сити холла"

Красный Крест будет круглосуточно работать у "Крокус сити холла" - РИА Новости, 25.03.2024

Красный Крест будет круглосуточно работать у "Крокус сити холла"

Мобильный пункт Российского Красного Креста будет круглосуточно работать в Красногорске на месте стихийного мемориала погибшим при теракте в "Крокус сити... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:55

2024-03-25T23:55

2024-03-25T23:55

теракт в "крокус сити холле"

общество

красногорск

красный крест

крокус сити холл

российский красный крест

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935194395_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_ed89e8c9831128e6e79ad4db4c6ad2e4.jpg

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 25 мар - РИА Новости. Мобильный пункт Российского Красного Креста будет круглосуточно работать в Красногорске на месте стихийного мемориала погибшим при теракте в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости руководитель московского отделения организации Забил Алекперов. "Пункт помощи населению работает со вчерашнего вечера и будет работать круглосуточно, пока будут приходить люди и им нужна будет помощь", - рассказал он. За сутки работы мобильного пункта помощью волонтеров Красного Креста воспользовалось более 500 человек. "Социальная навигация, первая помощь, психологическая помощь. В основном это, конечно, обогрев и зарядка мобильных телефонов... Где-то процентов 25-30% - это обращения к нашим психологам и за медицинской первой помощью", - отметил он.

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, красногорск, красный крест, крокус сити холл, российский красный крест