https://ria.ru/20240325/krokus-1935772785.html
Каждый квадратный метр "Крокуса" разберут от завалов, заявил Воробьев
Каждый квадратный метр "Крокуса" разберут от завалов, заявил Воробьев - РИА Новости, 25.03.2024
Каждый квадратный метр "Крокуса" разберут от завалов, заявил Воробьев
Каждый квадратный метр концертного зала "Крокус сити холла" будет разобран от завалов, а уже завтра - во вторник - будет закончена поисковая операция, сказал... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:21
2024-03-25T22:21
2024-03-25T22:21
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
украина
андрей воробьев
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Каждый квадратный метр концертного зала "Крокус сити холла" будет разобран от завалов, а уже завтра - во вторник - будет закончена поисковая операция, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. "Я позволил себе положить схему зала, она у вас перед глазами. Соответственно, за завтрашний день будет полностью закончена поисковая операция, и каждый квадратный метр - и партер, и балкон, этаж, который выше, - будут разобраны", - сказал Воробьев на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935771689.html
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происшествия, россия, украина, андрей воробьев, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Андрей Воробьев, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Каждый квадратный метр "Крокуса" разберут от завалов, заявил Воробьев
Воробьев: каждый квадратный метр "Крокуса" будет разобран от завалов