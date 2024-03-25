https://ria.ru/20240325/krokus-1935759316.html

Сотрудник "Крокуса" рассказал, как помогал людям эвакуироваться

Сотрудник "Крокуса" рассказал, как помогал людям эвакуироваться - РИА Новости, 25.03.2024

Сотрудник "Крокуса" рассказал, как помогал людям эвакуироваться

Начальник отдела специальных проектов "Крокус сити холла" Сергей Максименков, который находился в здании во время трагедии, рассказал РИА Новости, как помогал... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:15

2024-03-25T22:15

2024-03-25T22:15

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Начальник отдела специальных проектов "Крокус сити холла" Сергей Максименков, который находился в здании во время трагедии, рассказал РИА Новости, как помогал людям эвакуироваться. "В тот вечер в пятницу (22 марта - ред.) около восьми часов мы получили информацию о том, что идет стрельба. В это время мы находились в офисных помещениях, достаточно быстро все эвакуировались, штатно сработали системы оповещения, когда мы выходили. Я проверил, что никого нет в офисной части, спускался последним по пустой лестнице и внизу встретил зрителей, выходящих через "гейт" на улицу. Я понимал, что они попадают в непривычное пространство, дезориентированы. Я объяснил, как выбегать в сторону метро Мякинино, и в противоположную сторону от опасности", - сказал Максименков в беседе с РИА Новости. Начальник отдела спецпроектов "Крокуса" добавил, что на тот момент несколько человек, которые находились рядом, сели к нему в машину, и он отвез их в сторону метро. Также Максименков предупредил сотрудников полиции, которые дежурили у моста, о том, чтобы они вызвали по специальным средствам связи дополнительное подразделение. "Вернулся к "Крокус сити холлу" для того, чтобы координировать дальнейшую эвакуацию. Люди бежали, но потом поток остановился, и я понял, что эвакуация закончена", - отметил он. Затем Максименков попытался пройти внутрь, чтобы проверить все пути эвакуации, но в этот момент уже очень "сильно валил дым". "Буквально несколько метров нам оставалось пройти и дышать было невозможно. Я оставался до последнего, потом получил информацию о том, что недалеко от служебного входа, со стороны зала было найдено оружие", - рассказал начальник спецпроектов "Крокуса". Максименков добавил, что когда подъехали сотрудники силовых ведомств, он довёл до них информацию, "как найти, с кем связаться". "До поздней ночи оставался на месте, пока оцепление не оттеснило нас всех, кто там находился, до торгового центра "Вегас". Мы там еще какое-то время координировали действия по телефону, обзванивали сотрудников, кто где находился, что происходило внутри, потом уже покинули место", - заключил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

россия

украина

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Начальник отдела спецпроектов "Крокус сити холла" рассказал, как помогал людям эвакуироваться Начальник отдела специальных проектов "Крокус сити холла" Сергей Максименков, который находился в здании во время трагедии, рассказал РИА Новости, как помогал людям эвакуироваться 2024-03-25T22:15 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)