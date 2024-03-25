https://ria.ru/20240325/krokus-1935753766.html

Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса"

Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса"

Преждевременно говорить о восстановлении концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта в том виде, в котором он был, рассказал телеканалу РБК певец, бывший... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:32

2024-03-25T20:32

2024-03-25T20:39

теракт в "крокус сити холле"

эмин агаларов

крокус сити холл

крокус

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украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Преждевременно говорить о восстановлении концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта в том виде, в котором он был, рассказал телеканалу РБК певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов."Преждевременно говорить, будет ли восстановлен "Крокус сити холл" в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать", - сказал он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/shaman-1935742615.html

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эмин агаларов, крокус сити холл, крокус, россия, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)