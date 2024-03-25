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Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:32 25.03.2024 (обновлено: 20:39 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/krokus-1935753766.html
Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса"
Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса"
Преждевременно говорить о восстановлении концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта в том виде, в котором он был, рассказал телеканалу РБК певец, бывший... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:32
2024-03-25T20:39
теракт в "крокус сити холле"
эмин агаларов
крокус сити холл
крокус
россия
украина
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Преждевременно говорить о восстановлении концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта в том виде, в котором он был, рассказал телеканалу РБК певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов."Преждевременно говорить, будет ли восстановлен "Крокус сити холл" в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать", - сказал он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/shaman-1935742615.html
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эмин агаларов, крокус сити холл, крокус, россия, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл, Крокус, Россия, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эмин Агаларов рассказал о восстановлении "Крокуса"

Эмин Агаларов: говорить о восстановлении "Крокуса" в былом виде преждевременно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Преждевременно говорить о восстановлении концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта в том виде, в котором он был, рассказал телеканалу РБК певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов.
«
"Преждевременно говорить, будет ли восстановлен "Крокус сити холл" в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать", - сказал он.
Кадр из клипа SHAMAN РЕКВИЕМ 22.03.24
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Эмин АгаларовКрокус Сити ХоллКрокусРоссияУкраинаВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Маргарита СимоньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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