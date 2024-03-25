https://ria.ru/20240325/krokus-1935753630.html

Огнезащита в "Крокусе" сработала максимально, заявил Эмин Агаларов

Огнезащита в "Крокусе" сработала максимально, заявил Эмин Агаларов - РИА Новости, 25.03.2024

Огнезащита в "Крокусе" сработала максимально, заявил Эмин Агаларов

Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что огнезащита здания "Крокус сити холл" сработала... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:32

2024-03-25T20:32

2024-03-25T21:01

теракт в "крокус сити холле"

эмин агаларов

крокус

крокус сити холл

происшествия

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что огнезащита здания "Крокус сити холл" сработала максимально, есть неповрежденные огнем помещения."(Крокус Сити Холл - ред.), как и все наши объекты, когда мы строим, мы строим по текущим нормативам. И для того, чтобы ввести здание в эксплуатацию, необходимо пройти множество инстанций, в том числе и пожарные нормы, МЧС, экология. И в таких ты обязан использовать огнестойкие материалы, (без них - ред.) ты не введешь (здание - ред.) в эксплуатацию… Там есть помещения вообще неповрежденные огнем. Это значит, что огнезащитный сработала максимально", - сказал Агаларов в эфире РБК.По его словам, холл, фойе, музей Муслима Магомаева, его личные вещи, гримерки сохранились после пожара.Он напомнил, что крыша концертного зала обрушилась только спустя шесть часов после начала пожара.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эмин агаларов, крокус, крокус сити холл, происшествия, россия, украина, владимир путин, араз агаларов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)