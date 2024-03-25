https://ria.ru/20240325/krokus-1935743312.html

Выжившая при теракте в "Крокусе" рассказала о первых минутах трагедии

Выжившая при теракте в "Крокусе" рассказала о первых минутах трагедии - РИА Новости, 25.03.2024

Выжившая при теракте в "Крокусе" рассказала о первых минутах трагедии

Выжившая во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" зрительница рассказала РИА Новости, как проводился досмотр перед концертом и о встрече с... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:28

2024-03-25T19:28

2024-03-25T19:46

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выжившая во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" зрительница рассказала РИА Новости, как проводился досмотр перед концертом и о встрече с террористом в зале. Елена Полынкова пошла на концерт любимой группы "Пикник" в "Крокус сити холл" с коллегой: билеты были куплены заранее, еще в феврале, и никаких плохих предчувствий у них не было. "Я хорошо помню, потому что мы приехали, и было не так много времени – полчаса до начала. Мы первый раз приехали в "Крокус", хотелось все посмотреть и при этом не опоздать. Коллега пошел в кафе на втором этаже у входа, пошел за водой, за мороженым, я в это время спустилась в гардероб и сдала вещи", - рассказала она. Елена отметила, что на входе их досматривали охранники, был даже кинолог с собакой. "Досмотр был: я прошла в верхней одежде через рамку, у меня посмотрели сумку визуально. Какого-то очень тщательного досмотра не было, но точно везде стояли люди и смотрели, кто с чем проходит", - поделилась она. Перед началом концерта в 19.55 Елена с коллегой зашли в зал и сели на свои места. "Я сфотографировала сцену, и это было 19.57. Буквально через минуту начинается стрельба", - рассказала она. По ее словам, зрители сразу не поняли, что произошло, некоторые даже приняли звуки за часть шоу и остались на местах. Но после того, как в зал через главный вход по центру вбежала раненая девушка и закричала, что в холле стрельба, люди поняли, что нужно уходить. Сначала Елена вместе с группой людей побежала не в ту сторону, но затем билетерша указала им путь наверх, где был выход. "Мы встали около этой двери, замерли все, потому что было страшно выбегать, неизвестно куда, неизвестно что. Стреляли где-то в холле перед входом в зал. Страшно выходить туда, потому что мы выйдем, возможно, прямо на террористов. И когда мы увидели, что через главный вход забежал один человек – еще не началась стрельба в зале, просто мы его увидели, – и резко побежали в эту дверь", - сказала она. Из-за шокового состояния Елена не запомнила деталей внешности террориста, но заметила в его руках оружие. "Я видела только одного человека, который побежал в зал. Это был вход в амфитеатр №2. Он пробежал прямо к пульту, где сидели ребята, которые настраивают звук. Я решила, что это был террорист, потому что это был человек, который двумя руками держал автомат и бежал", - добавила она. По словам девушки, она оказалась одной из первых, кому удалось покинуть зал, группа из нескольких десятков человек спустилась на первый этаж. Входная дверь была закрыта, но мужчины смогли выбить стекла – и люди оказались на улице, а затем вышли к набережной. Взрыв и пожар в "Крокусе" Елена увидела, когда выбежала на Павшинский мост. Она отметила, что ей повезло оказаться в зале, а не в холле в момент начала стрельбы. "Я, разумеется, безумно сопереживаю и соболезную семьям погибших в этой ужасной трагедии!" - заключила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

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https://ria.ru/20240323/okhrana-1935277431.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935716073.html

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, крокус сити холл