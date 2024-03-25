https://ria.ru/20240325/krokus-1935737292.html
В Лондоне заявили, что не знают о связи теракта в "Крокусе" с Украиной
В Лондоне заявили, что не знают о связи теракта в "Крокусе" с Украиной - РИА Новости, 25.03.2024
В Лондоне заявили, что не знают о связи теракта в "Крокусе" с Украиной
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" и заявил, что Лондон не осведомлен о... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:59
2024-03-25T18:59
2024-03-25T18:59
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
украина
грант шаппс
великобритания
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" и заявил, что Лондон не осведомлен о какой-либо связи произошедшего с Украиной. "Я присоединяюсь к достопочтенному джентльмену (теневому министру обороны Джону Хили – ред.) в выражении соболезнований в связи с ужасной террористической атакой. Он абсолютно прав, говоря, что нет совершенно никакой связи (произошедшего – ред.) с Украиной, о которой мы осведомлены", - заявил он, выступая парламенте. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, грант шаппс, великобритания
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Грант Шаппс, Великобритания
В Лондоне заявили, что не знают о связи теракта в "Крокусе" с Украиной
Министр Шаппс: Британия не осведомлена о связи теракта в "Крокусе" с Украиной
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" и заявил, что Лондон не осведомлен о какой-либо связи произошедшего с Украиной.
"Я присоединяюсь к достопочтенному джентльмену (теневому министру обороны Джону Хили – ред.) в выражении соболезнований в связи с ужасной террористической атакой. Он абсолютно прав, говоря, что нет совершенно никакой связи (произошедшего – ред.) с Украиной, о которой мы осведомлены", - заявил он, выступая парламенте.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.