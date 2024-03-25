https://ria.ru/20240325/krokus-1935735783.html

Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ*

Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ* - РИА Новости, 25.03.2024

Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ*

США считают, что террористическая группировка ИГИЛ* несет единоличную ответственность за недавний резонансный теракт в Подмосковье, и продолжают отслеживать ее... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:53

2024-03-25T18:53

2024-03-25T19:02

теракт в "крокус сити холле"

россия

джон кирби

в мире

сша

исламское государство*

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США считают, что террористическая группировка ИГИЛ* несет единоличную ответственность за недавний резонансный теракт в Подмосковье, и продолжают отслеживать ее активность, заявил в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство"* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. "Как мы уже заявили, ИГИЛ* единолично несет ответственность данную атаку... Мы продолжаем сохранять бдительность и отслеживаем деятельность данной группировки и ее планы. Именно благодаря столь активному наблюдению нам удалось направить предупреждение России", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он добавил, что на данном этапе в Вашингтоне не видят угрозы со стороны ИГИЛ*, которая исходила бы в отношении самих США. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, джон кирби, в мире, сша, исламское государство*