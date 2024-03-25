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Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ* - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:53 25.03.2024 (обновлено: 19:02 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/krokus-1935735783.html
Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ*
Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ* - РИА Новости, 25.03.2024
Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ*
США считают, что террористическая группировка ИГИЛ* несет единоличную ответственность за недавний резонансный теракт в Подмосковье, и продолжают отслеживать ее... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:53
2024-03-25T19:02
теракт в "крокус сити холле"
россия
джон кирби
в мире
сша
исламское государство*
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США считают, что террористическая группировка ИГИЛ* несет единоличную ответственность за недавний резонансный теракт в Подмосковье, и продолжают отслеживать ее активность, заявил в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство"* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. "Как мы уже заявили, ИГИЛ* единолично несет ответственность данную атаку... Мы продолжаем сохранять бдительность и отслеживаем деятельность данной группировки и ее планы. Именно благодаря столь активному наблюдению нам удалось направить предупреждение России", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он добавил, что на данном этапе в Вашингтоне не видят угрозы со стороны ИГИЛ*, которая исходила бы в отношении самих США. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html
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россия, джон кирби, в мире, сша, исламское государство*
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Джон Кирби, В мире, США, Исламское государство*
Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ*

Кирби: ИГИЛ несет единоличную ответственность за теракт в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США считают, что террористическая группировка ИГИЛ* несет единоличную ответственность за недавний резонансный теракт в Подмосковье, и продолжают отслеживать ее активность, заявил в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство"* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
"Как мы уже заявили, ИГИЛ* единолично несет ответственность данную атаку... Мы продолжаем сохранять бдительность и отслеживаем деятельность данной группировки и ее планы. Именно благодаря столь активному наблюдению нам удалось направить предупреждение России", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он добавил, что на данном этапе в Вашингтоне не видят угрозы со стороны ИГИЛ*, которая исходила бы в отношении самих США.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ
23 марта, 22:07
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияДжон КирбиВ миреСШАИсламское государство*
 
 
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