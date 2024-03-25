https://ria.ru/20240325/krokus-1935733144.html
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Аминчона Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:45
2024-03-25T18:45
2024-03-25T18:48
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Аминчона Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аминчона Исломова меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - огласила решение судья.Басманный суд Москвы в ночь с воскресенья на понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Сегодня в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела, родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"