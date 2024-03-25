Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:45 25.03.2024 (обновлено: 18:48 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/krokus-1935733144.html
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Аминчона Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:45
2024-03-25T18:48
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935722345_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_325db106cfd92c8e17f4dbd9694d9ffa.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Аминчона Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аминчона Исломова меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - огласила решение судья.Басманный суд Москвы в ночь с воскресенья на понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Сегодня в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела, родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935722345_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf533517f6077ac849ab48345c2ab7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы Аминчон Исломов
 Аминчон Исломов - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
Аминчон Исломов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Аминчона Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аминчона Исломова меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - огласила решение судья.
Басманный суд Москвы в ночь с воскресенья на понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Сегодня в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела, родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала