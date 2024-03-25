https://ria.ru/20240325/krokus-1935716073.html

Подростки, спасшие людей из "Крокуса", рассказали о мыслях в первые секунды

Подростки, спасшие людей из "Крокуса", рассказали о мыслях в первые секунды - РИА Новости, 25.03.2024

Подростки, спасшие людей из "Крокуса", рассказали о мыслях в первые секунды

Влад и Рома - 17-летние подростки, спасшие около сотни людей в "Крокус сити холле", рассказали, что сначала не поверили, что происходит теракт, а когда поняли,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:55

2024-03-25T17:55

2024-03-25T18:36

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Влад и Рома - 17-летние подростки, спасшие около сотни людей в "Крокус сити холле", рассказали, что сначала не поверили, что происходит теракт, а когда поняли, то быстро сориентировались: незадолго до этого в здании как раз прошел антитеррористический инструктаж. "В 7-8-х числах марта у нас были инструктажи по поводу этой темы, что возможны теракты. Нам рассказывали, как действовать, как эвакуировать людей", - рассказали подростки, подрабатывавшие в "Крокусе" билетерами. "Пришли на смену в 17.45. Когда начались выстрелы, сначала подумали, что взрывают петарды. Потом, когда услышали уже автоматную очередь, поняли, что идет теракт, сообщили людям, чтобы следовали за нами, и мы стали эвакуировать их на минус первый этаж к выходам", - отметили молодые люди. По словам подростков, они не думали о своих жизнях, сначала надо было спасти людей, потом - себя: "Бежали, за нами было человек 100". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

россия

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подростки, которые работали в "Крокусе" в день теракта, рассказывают о том, как помогали людям Подростки Роман и Владислав, которые работали в "Крокусе" и помогали людям выходить из здания во время теракта, рассказали, что 7-8 марта для них проводили инструктаж, как себя вести в случае таких ЧП. Когда начались выстрелы, они сначала подумали, что кто-то взрывает петарды, но после звуков автоматной очереди стало понятно, что все гораздо серьезнее. 2024-03-25T17:55 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл