https://ria.ru/20240325/krokus-1935714049.html

Жители Москвы сдали больше двух тонн крови для пострадавших в "Крокусе"

Жители Москвы сдали больше двух тонн крови для пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Жители Москвы сдали больше двух тонн крови для пострадавших в "Крокусе"

За выходные москвичи сдали более двух тонн крови для пострадавших в "Крокус сити холле", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:47

2024-03-25T17:47

2024-03-25T18:03

теракт в "крокус сити холле"

москва

россия

анастасия ракова

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. За выходные москвичи сдали более двух тонн крови для пострадавших в "Крокус сити холле", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Несмотря на то, что запасов крови в столице для оказания помощи пострадавшим достаточно, все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не завершили приём всех горожан. Всего за несколько дней к нам обратились свыше семи тысяч желающих стать донорами. Москвичи помогли собрать более двух тонн крови. Мы очень признательны всем неравнодушным горожанам, которые оказывали помощь морально и становились донорами", — рассказала Ракова, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935244809.html

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московская область (подмосковье)

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Очередь в Центр крови имени Гаврилова после теракта в "Крокус Сити Холле" Люди в Москве массово идут сдавать кровь в донорские центры после вчерашнего теракта, передает корреспондент РИА Новости. В Центре крови имени Гаврилова с самого утра огромная очередь. 2024-03-25T17:47 true PT0M21S

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Кирилл Волков

москва, россия, анастасия ракова , происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл