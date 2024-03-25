Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших в "Крокус Сити Холле"

ООН, 25 мар – РИА Новости. Совет безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших в теракте в "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости.В пятницу члены СБ ООН строжайшим образом осудили данный теракт. Совбез подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле."От лица членов СБ ООН прошу всех присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших в теракте в Москве и выразить соболезнования правительству и народу РФ", - сказал постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Минута молчания в память о погибших в теракте в "Крокус Сити Холл" на заседании Совета безопасности ООН. 25 марта 2024
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ООН, 25 мар – РИА Новости. Совет безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших в теракте в "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу члены СБ ООН строжайшим образом осудили данный теракт. Совбез подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле.
"От лица членов СБ ООН прошу всех присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших в теракте в Москве и выразить соболезнования правительству и народу РФ", - сказал постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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