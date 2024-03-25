https://ria.ru/20240325/krokus-1935694469.html

В Госдуме выступили против увеселительных мероприятий в зале "Крокуса"

В Госдуме выступили против увеселительных мероприятий в зале "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

В Госдуме выступили против увеселительных мероприятий в зале "Крокуса"

Депутат ГД Ольга Занко ("Единая Россия") считает неуместным в дальнейшем проводить в зале "Крокуса", где произошла трагедия, увеселительные мероприятия: здесь... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:17

2024-03-25T16:17

2024-03-25T16:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

госдума рф

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутат ГД Ольга Занко ("Единая Россия") считает неуместным в дальнейшем проводить в зале "Крокуса", где произошла трагедия, увеселительные мероприятия: здесь надо возвести мемориальную доску. "Место, где погибли более сотни человек — место не для "танцев и плясок". Однозначно здесь должно быть что-то спокойное: павильон, парк, галерея. И обязательно с мемориальным знаком, табличкой об ужасной трагедии", - сообщила Занко РИА Новости. Депутат ГД Татьяна Буцкая рассказала РИА Новости, что обсудит завтра с фракцией "Единая Россия" предложение, чтобы на месте теракта создали мемориал. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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Кирилл Волков

россия, госдума рф, происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл