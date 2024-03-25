https://ria.ru/20240325/krokus-1935688672.html

Люди начали приносить бумажных журавликов к мемориалу у "Крокуса"

Люди начали приносить бумажных журавликов к мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Люди начали приносить бумажных журавликов к мемориалу у "Крокуса"

Люди начали приносить бумажных журавликов к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта у "Крокус Сити холла" в Подмосковье в рамках акции "Журавли",... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:53

2024-03-25T15:53

2024-03-25T17:54

теракт в "крокус сити холле"

россия

общество

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Люди начали приносить бумажных журавликов к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта у "Крокус Сити холла" в Подмосковье в рамках акции "Журавли", передает корреспондент РИА Новости. Акция памяти жертв теракта "Журавли", названная в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носит концертный зал, стартовала у разрушенного здания 24 марта. Светящиеся изображения белокрылых птиц взмывали вверх по стене здания. Организаторы проекта призвали всех желающих сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой собственный вариант в память о погибших в результате теракта. У мемориала кроме бумажных журавликов появились и аппликации с очертаниями птиц. Люди, несмотря на разгар рабочего дня, продолжают приходить к мемориалу и приносить цветы и игрушки. Многие не могут сдержать слез от ужаса, который охватывает при виде "Крокус Сити холла". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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московская область (подмосковье)

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К "Крокусу" продолжают нести бумажных журавликов К "Крокусу" продолжают нести бумажных журавликов 2024-03-25T15:53 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, московская область (подмосковье), крокус сити холл