https://ria.ru/20240325/krokus-1935671543.html

Макрон не хочет, чтобы теракт в "Крокусе" обернулся против Украины

Макрон не хочет, чтобы теракт в "Крокусе" обернулся против Украины - РИА Новости, 25.03.2024

Макрон не хочет, чтобы теракт в "Крокусе" обернулся против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье обернулся против Украины. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:16

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

эммануэль макрон

франция

крокус сити холл

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье обернулся против Украины. "Нужно воздержаться от всякой инструментализации и искажений, необходимо быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия будет так же настроена… Я думаю, что использование этого контекста, чтобы попытаться его развернуть против Украины, будет цинично и контрпродуктивно для России и безопасности ее выходцев", – сказал он по прибытии во Французскую Гвиану, где находится с визитом. При этом он не пояснил, что имеет в виду под "безопасностью выходцев" из РФ. Трансляция велась на официальном канале Елисейского дворца в YouTube. Кроме того, французский лидер вновь выразил солидарность с российским народом после теракта в Красногорске. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что, по его мнению, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" заранее спланирован при участии украинских спецслужб. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк даже после задержания террористов по дороге к границе с Украиной отрицал причастность Киева к теракту. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, эммануэль макрон, франция, крокус сити холл