https://ria.ru/20240325/krokus-1935647349.html

Виновные в теракте в "Крокусе" не заслуживают пощады, заявил Мишустин

Виновные в теракте в "Крокусе" не заслуживают пощады, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2024

Виновные в теракте в "Крокусе" не заслуживают пощады, заявил Мишустин

Идет расследование теракта в "Крокус сити холле", виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:39

2024-03-25T13:39

2024-03-25T13:42

теракт в "крокус сити холле"

михаил мишустин

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Идет расследование теракта в "Крокус сити холле", виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады", - сказал он в ходе встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ. Мишустин начал серию встречи с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, происшествия, россия