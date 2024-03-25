https://ria.ru/20240325/krokus-1935640127.html

Москалькова возмутилась попытке киевского бара поглумиться над терактом

Москалькова возмутилась попытке киевского бара поглумиться над терактом - РИА Новости, 25.03.2024

Москалькова возмутилась попытке киевского бара поглумиться над терактом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возмущена появлением в меню точек питания на Украине блюда "Крокус сити", она назвала... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:13

2024-03-25T13:13

2024-03-25T13:52

теракт в "крокус сити холле"

россия

татьяна москалькова

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возмущена появлением в меню точек питания на Украине блюда "Крокус сити", она назвала это проявлением расчеловечивания. В меню киевского бара "Офензива" после теракта в подмосковном Красногорске, в котором официально погибло 137 человек, появилось блюдо с названием "Сет "Крокус сити"", состоящее из картофеля фри, куриных крыльев, луковых колец фри и моцареллы фри, следует из опубликованного на сайте бара меню. Сет появился в разделе "Новое и популярное", стоит 249 гривен и сопровождается фотографией пожара в "Крокус сити холле". Владельцы заведения называют его "первым мемно-милитарным арт-баром". "Я не знаю, правда ли это, но если это так, то нет слов для возмущения…Якобы в некоторых точках питания на Украине появилось блюдо "Крокус сити холл". До какой степени нужно расчеловечиться, чтобы радоваться горю, гибели ни в чем не повинных людей. Сегодня добро должно победить", - сказала Москалькова на месте трагедии. В комментариях к публикациям заведения в Instagram * пользователи называют изменения в меню бара "прекрасными фашистскими вайбами" и "позорищем на всю Украину" и обещают приложить усилия, чтобы страницу заблокировали. Пользователи спрашивают владельцев, как "мозг человеческий до такого мог додуматься", а также пишут, что они "пробили дно". "В ад вашему заведению", - пишет одна из женщин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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россия, татьяна москалькова, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, украина, киев