https://ria.ru/20240325/krokus-1935637116.html

Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 25.03.2024

Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД, не уточнив имени погибшего. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:03

2024-03-25T13:03

2024-03-25T13:03

теракт в "крокус сити холле"

россия

молдавия

крокус сити холл

в мире

мид молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935619354_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_4033fa5916053e3edf8c08c31cc3155a.jpg

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД, не уточнив имени погибшего. "По информации, предоставленной посольством Республики Молдова в Российской Федерации, подтверждена смерть гражданина Республики Молдова в результате массового убийства вечером 22 марта в "Крокус сити холле"... Выражаем наши искренние и глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что посольство республики в Москве находится в постоянном контакте с местными властями и готово предпринять все необходимые консульские действия. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935208805.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, крокус сити холл, в мире, мид молдавии