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Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:03 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/krokus-1935637116.html
Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 25.03.2024
Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД, не уточнив имени погибшего. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:03
2024-03-25T13:03
теракт в "крокус сити холле"
россия
молдавия
крокус сити холл
в мире
мид молдавии
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КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД, не уточнив имени погибшего. "По информации, предоставленной посольством Республики Молдова в Российской Федерации, подтверждена смерть гражданина Республики Молдова в результате массового убийства вечером 22 марта в "Крокус сити холле"... Выражаем наши искренние и глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что посольство республики в Москве находится в постоянном контакте с местными властями и готово предпринять все необходимые консульские действия. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935208805.html
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россия, молдавия, крокус сити холл, в мире, мид молдавии
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Молдавия, Крокус Сити Холл, В мире, МИД Молдавии
Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

МИД Молдавии сообщил о гибели своего гражданина во время теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Один гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД, не уточнив имени погибшего.
"По информации, предоставленной посольством Республики Молдова в Российской Федерации, подтверждена смерть гражданина Республики Молдова в результате массового убийства вечером 22 марта в "Крокус сити холле"... Выражаем наши искренние и глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что посольство республики в Москве находится в постоянном контакте с местными властями и готово предпринять все необходимые консульские действия.
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
23 марта, 10:51
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМолдавияКрокус Сити ХоллВ миреМИД Молдавии
 
 
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