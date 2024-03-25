https://ria.ru/20240325/krokus-1935631963.html

Путин не изменил рабочий график из-за теракта в "Крокусе"

Путин не изменил рабочий график из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Путин не изменил рабочий график из-за теракта в "Крокусе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что изменений в рабочем графике Путина в связи с терактом в "Крокусе" нет, поездки в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:44

2024-03-25T12:44

2024-03-25T12:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что изменений в рабочем графике Путина в связи с терактом в "Крокусе" нет, поездки в стадии подготовки. "В настоящий момент каких-либо изменений нет. Те поездки, которые планируются на обозримую перспективу, в стадии подготовки. Глава государства продолжает работать по своему графику. Но, разумеется, сейчас главными являются вопросы, связанные с различными аспектами последствий теракта", - сказал Песков. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, дмитрий песков