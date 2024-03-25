https://ria.ru/20240325/krokus-1935629435.html
Песков оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте
Песков оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте - РИА Новости, 25.03.2024
Песков оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о травмах у обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:40
2024-03-25T12:40
2024-03-25T12:40
теракт в "крокус сити холле"
россия
дмитрий песков
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о травмах у обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". "Нет, я оставляю без ответа этот вопрос", - ответил Песков на просьбу прокомментировать синяки и другие травмы у обвиняемых в теракте, которые заметны на фото и видео из суда. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/smertnayakazn-1935612909.html
https://ria.ru/20240322/krokus-1935072675.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, дмитрий песков, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, маргарита симоньян, украина, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Дмитрий Песков, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Украина, Происшествия
Песков оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте
Песков оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о травмах у обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".
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"Нет, я оставляю без ответа этот вопрос", - ответил Песков на просьбу прокомментировать синяки и другие травмы у обвиняемых в теракте, которые заметны на фото и видео из суда.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.