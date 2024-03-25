https://ria.ru/20240325/krokus-1935621737.html

Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе", заявил Песков

Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе", заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024

Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе", заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:19

2024-03-25T12:19

2024-03-25T12:24

теракт в "крокус сити холле"

крокус

россия

владимир путин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

маргарита симоньян

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В настоящий момент нет таких планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин посетить место трагедии в "Крокусе".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/putin-1935622104.html

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крокус, россия, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маргарита симоньян, украина, происшествия