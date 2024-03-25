https://ria.ru/20240325/krokus-1935597626.html

Львова-Белова посетила мемориал у "Крокус Сити Холла"

Львова-Белова посетила мемориал у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 25.03.2024

Львова-Белова посетила мемориал у "Крокус Сити Холла"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возложила цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в память о... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:34

2024-03-25T10:34

2024-03-25T10:54

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

мария львова-белова

маргарита симоньян

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935597969_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_36a08878cc6991612a627228ec2b8a80.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возложила цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в память о погибших в теракте. Об этом она написала в своем Telegram-канале."Возложила цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в память о погибших в теракте. Свечи, иконы, фотографии погибших, детские рисунки, плюшевые мишки — столько здесь боли и сострадания. Люди продолжают приезжать к месту трагедии. Молча плачут. Ведь слов, которые могут описать то, что переживает сейчас вся страна, и облегчить боль, невозможно подобрать", - написала Львова-Белова. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, мария львова-белова, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество