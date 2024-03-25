https://ria.ru/20240325/krokus-1935579917.html

Не всех погибших при теракте в "Крокусе" удается опознать

Не всех погибших при теракте в "Крокусе" удается опознать - РИА Новости, 25.03.2024

Не всех погибших при теракте в "Крокусе" удается опознать

Не всех погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" удается опознать, рассказала РИА Новости женщина, ищущая свою подругу. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:10

2024-03-25T09:10

2024-03-25T10:58

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 25 мар — РИА Новости. Не всех погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" удается опознать, рассказала РИА Новости женщина, ищущая свою подругу."Ждем теперь тест ДНК", — сказала она.Собеседница агентства добавила, что по фотографиям не удалось опознать подругу среди погибших.Накануне департамент здравоохранения Москвы сообщал, что в столице начались процедуры опознания жертв теракта, для этого может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель. Родственников заранее пригласили в Бюро судмедэкспертизы Москвы.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с противоположной стороны подготовили "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил всех четверых фигурантов — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — под стражу до 22 мая.Владимир Путин отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Президент заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935570727.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, московская область (подмосковье)