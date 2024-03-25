https://ria.ru/20240325/krokus-1935573953.html

Священнослужители отслужили панихиду у "Крокус Сити Холла"

Священнослужители отслужили панихиду у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 25.03.2024

Священнослужители отслужили панихиду у "Крокус Сити Холла"

Два священнослужителя отслужили панихиду у стихийного мемориала с цветами рядом с "Крокус Сити Холлом". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:04

2024-03-25T08:04

2024-03-25T10:55

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

общество

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Два священнослужителя отслужили панихиду у стихийного мемориала с цветами рядом с "Крокус Сити Холлом". "Отслужили панихиду по благословению архиепископа Одинцовского Фомы", - сказал священник корреспонденту РИА Новости. Также он сообщил, что панихиды будут служиться каждые два часа. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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Панихида по погибшим у стихийного мемориала с цветами рядом с "Крокус сити холлом" Священники отслужили панихиду по погибшим у стихийного мемориала с цветами рядом с "Крокус сити холлом". 2024-03-25T08:04 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, общество