https://ria.ru/20240325/kriptobirzha-1935657394.html
Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции
Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции - РИА Новости, 25.03.2024
Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции
Криптобиржа CommEX, преемница российского бизнеса Binance, приостанавливает операции с 25 марта, а с 10 мая официальный сайт прекратит работу, и пользователи не РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:18
2024-03-25T14:18
2024-03-25T14:18
экономика
технологии
россия
mastercard, inc.
visa, inc.
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Криптобиржа CommEX, преемница российского бизнеса Binance, приостанавливает операции с 25 марта, а с 10 мая официальный сайт прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, говорится в сообщении торговой площадки на ее сайте. В марте 2022 года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р. В сентябре прошлого года Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. "С сожалением, после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов мы вынуждены сообщить о решении приостановить работу торговой площадки. Операции будут свернуты постепенно в соответствие с нижеприведенным графиком, начиная с 25 марта 2024 года: 25 марта в 10.00 UTC (13.00 мск) - CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах", - отмечается в сообщении. Там же сообщается, что 28 марта в 10.00 UTC - CommEX прекратит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading, пользователи смогут только закрывать позиции и не смогут открывать новые; со 2 апреля в это же время биржа прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе, пользователи не смогут также создавать новые ордера на покупку криптовалюты; 5 апреля торговая площадка автоматически закроет все P2P-ордера и объявления. Как указывается в сообщении, 18 апреля в 10.00 UTC все торговые пары на простых и классических фьючерсах будут автоматически закрыты, пользователям рекомендуется заблаговременно закрыть все открытые позиции, чтобы избежать автоматического закрытия системой. С 23 апреля CommEX закроет спотовый рынок, пользователи не смогут размещать ордера, а все открытые ордера будут автоматически отменены системой, функция конвертации также будет отключена; 10 мая - официальный сайт прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с биржей. "Аккаунты пользователей на CommEX, на которых сохранятся активы после 10 мая 2024 года, будут облагаться платой за управление активами в размере 1% от объема активов согласно снимку балансов пользователей в день прекращения работы платформы. Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности", - говорится в сообщении. "CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, являются мошенническими", - предупреждает биржа.
https://ria.ru/20231103/kriptobirzha-1907082151.html
https://ria.ru/20231221/argentina-1917362735.html
https://ria.ru/20240215/tsentrobank-1927482433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, mastercard, inc., visa, inc.
Экономика, Технологии, Россия, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции
Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции с 25 марта
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Криптобиржа CommEX, преемница российского бизнеса Binance, приостанавливает операции с 25 марта, а с 10 мая официальный сайт прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, говорится в сообщении торговой площадки на ее сайте.
В марте 2022 года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard
и Visa
, выпущенными в России
, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р. В сентябре прошлого года Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.
«
"С сожалением, после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов мы вынуждены сообщить о решении приостановить работу торговой площадки. Операции будут свернуты постепенно в соответствие с нижеприведенным графиком, начиная с 25 марта 2024 года: 25 марта в 10.00 UTC (13.00 мск) - CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах", - отмечается в сообщении.
Там же сообщается, что 28 марта в 10.00 UTC - CommEX прекратит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading, пользователи смогут только закрывать позиции и не смогут открывать новые; со 2 апреля в это же время биржа прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе, пользователи не смогут также создавать новые ордера на покупку криптовалюты; 5 апреля торговая площадка автоматически закроет все P2P-ордера и объявления.
Как указывается в сообщении, 18 апреля в 10.00 UTC все торговые пары на простых и классических фьючерсах будут автоматически закрыты, пользователям рекомендуется заблаговременно закрыть все открытые позиции, чтобы избежать автоматического закрытия системой.
С 23 апреля CommEX закроет спотовый рынок, пользователи не смогут размещать ордера, а все открытые ордера будут автоматически отменены системой, функция конвертации также будет отключена; 10 мая - официальный сайт прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с биржей.
«
"Аккаунты пользователей на CommEX, на которых сохранятся активы после 10 мая 2024 года, будут облагаться платой за управление активами в размере 1% от объема активов согласно снимку балансов пользователей в день прекращения работы платформы. Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности", - говорится в сообщении.
«
"CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, являются мошенническими", - предупреждает биржа.