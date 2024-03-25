https://ria.ru/20240325/kriptobirzha-1935657394.html

Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции

Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции - РИА Новости, 25.03.2024

Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance, приостановила операции

Криптобиржа CommEX, преемница российского бизнеса Binance, приостанавливает операции с 25 марта, а с 10 мая официальный сайт прекратит работу, и пользователи не РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:18

2024-03-25T14:18

2024-03-25T14:18

экономика

технологии

россия

mastercard, inc.

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Криптобиржа CommEX, преемница российского бизнеса Binance, приостанавливает операции с 25 марта, а с 10 мая официальный сайт прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, говорится в сообщении торговой площадки на ее сайте. В марте 2022 года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р. В сентябре прошлого года Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. "С сожалением, после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов мы вынуждены сообщить о решении приостановить работу торговой площадки. Операции будут свернуты постепенно в соответствие с нижеприведенным графиком, начиная с 25 марта 2024 года: 25 марта в 10.00 UTC (13.00 мск) - CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах", - отмечается в сообщении. Там же сообщается, что 28 марта в 10.00 UTC - CommEX прекратит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading, пользователи смогут только закрывать позиции и не смогут открывать новые; со 2 апреля в это же время биржа прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе, пользователи не смогут также создавать новые ордера на покупку криптовалюты; 5 апреля торговая площадка автоматически закроет все P2P-ордера и объявления. Как указывается в сообщении, 18 апреля в 10.00 UTC все торговые пары на простых и классических фьючерсах будут автоматически закрыты, пользователям рекомендуется заблаговременно закрыть все открытые позиции, чтобы избежать автоматического закрытия системой. С 23 апреля CommEX закроет спотовый рынок, пользователи не смогут размещать ордера, а все открытые ордера будут автоматически отменены системой, функция конвертации также будет отключена; 10 мая - официальный сайт прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с биржей. "Аккаунты пользователей на CommEX, на которых сохранятся активы после 10 мая 2024 года, будут облагаться платой за управление активами в размере 1% от объема активов согласно снимку балансов пользователей в день прекращения работы платформы. Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности", - говорится в сообщении. "CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, являются мошенническими", - предупреждает биржа.

https://ria.ru/20231103/kriptobirzha-1907082151.html

https://ria.ru/20231221/argentina-1917362735.html

https://ria.ru/20240215/tsentrobank-1927482433.html

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экономика, технологии, россия, mastercard, inc., visa, inc.