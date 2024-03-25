https://ria.ru/20240325/kontsert-1935612612.html

В Петербурге не стали отменять концерт группы "Пикник" в среду

В Петербурге не стали отменять концерт группы "Пикник" в среду - РИА Новости, 25.03.2024

В Петербурге не стали отменять концерт группы "Пикник" в среду

Намеченный на 27 марта в Санкт-Петербурге концерт группы "Пикник", перед выступлением которой в пятницу произошел теракт в подмосковном "Крокус сити холле", не... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:44

2024-03-25T11:44

2024-03-25T11:44

теракт в "крокус сити холле"

пикник

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Намеченный на 27 марта в Санкт-Петербурге концерт группы "Пикник", перед выступлением которой в пятницу произошел теракт в подмосковном "Крокус сити холле", не будет отменен, сообщила концертная площадка. "Двадцать седьмого марта концерт группы "Пикник" состоится", - информирует большой концертный зал "Октябрьский" в своем Telegram-канале. Накануне во время акции "Журавли" музыканты группы "Пикник" пришли возложить цветы в память о погибших в теракте. Как ранее сообщал РИА Новости директор группы Юрий Чернышевский, во время теракта в "Крокусе" погибла его помощница Екатерина Кушнер. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tsvety-1935524335.html

https://ria.ru/20240324/pomoschnitsa-1935464100.html

https://ria.ru/20240324/post-1935459007.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пикник, санкт-петербург