https://ria.ru/20240325/kndr-1935578490.html

Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию

Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию - РИА Новости, 25.03.2024

Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье проинспектировал танковую дивизию, выдвинув задачи для всестороннего укрепления ее боеготовности и боеспособности, передает... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:59

2024-03-25T08:59

2024-03-25T10:11

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье проинспектировал танковую дивизию, выдвинув задачи для всестороннего укрепления ее боеготовности и боеспособности, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что лидер Северной Кореи посетил командование 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су Корейской народной армии (КНА) и 1-й бронетанковый пехотный полк при этой дивизии. Его сопровождали секретарь ЦК ТПК, зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль. Ким Чен Ын, приняв рапорт командира 105-й танковой дивизии, осмотрел воинские знамена дивизии и ее соединений, отряд командного состава, посетил историко-революционный музей, а также посмотрел выступление художественной агитбригады дивизии. "Ким Чен Ын выдвинул программные задачи, которыми нужно руководствоваться для всестороннего укрепления боеготовности и боеспособности части", - пишет ЦТАК. В том числе лидер КНДР призвал последовательно сохранять постоянную боеготовность, закалять солдат не только в физическом и техническом плане, но и в "идейно-духовном". Сообщается, что дивизия была сформирована в августе 1948 года как первая танковая часть революционных вооруженных сил КНДР.

https://ria.ru/20240319/kim_chen_yn-1934132373.html

https://ria.ru/20240320/raketa-1934384761.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)