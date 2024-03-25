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Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию - РИА Новости, 25.03.2024
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08:59 25.03.2024 (обновлено: 10:11 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/kndr-1935578490.html
Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию
Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию - РИА Новости, 25.03.2024
Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию
Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье проинспектировал танковую дивизию, выдвинув задачи для всестороннего укрепления ее боеготовности и боеспособности, передает... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:59
2024-03-25T10:11
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье проинспектировал танковую дивизию, выдвинув задачи для всестороннего укрепления ее боеготовности и боеспособности, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что лидер Северной Кореи посетил командование 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су Корейской народной армии (КНА) и 1-й бронетанковый пехотный полк при этой дивизии. Его сопровождали секретарь ЦК ТПК, зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль. Ким Чен Ын, приняв рапорт командира 105-й танковой дивизии, осмотрел воинские знамена дивизии и ее соединений, отряд командного состава, посетил историко-революционный музей, а также посмотрел выступление художественной агитбригады дивизии. "Ким Чен Ын выдвинул программные задачи, которыми нужно руководствоваться для всестороннего укрепления боеготовности и боеспособности части", - пишет ЦТАК. В том числе лидер КНДР призвал последовательно сохранять постоянную боеготовность, закалять солдат не только в физическом и техническом плане, но и в "идейно-духовном". Сообщается, что дивизия была сформирована в августе 1948 года как первая танковая часть революционных вооруженных сил КНДР.
https://ria.ru/20240319/kim_chen_yn-1934132373.html
https://ria.ru/20240320/raketa-1934384761.html
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ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию

Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию и призвал укреплять боеспособность

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию. 24 марта 2024
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию. 24 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию. 24 марта 2024
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СЕУЛ, 25 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье проинспектировал танковую дивизию, выдвинув задачи для всестороннего укрепления ее боеготовности и боеспособности, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Сообщается, что лидер Северной Кореи посетил командование 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су Корейской народной армии (КНА) и 1-й бронетанковый пехотный полк при этой дивизии. Его сопровождали секретарь ЦК ТПК, зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль.
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Ким Чен Ын, приняв рапорт командира 105-й танковой дивизии, осмотрел воинские знамена дивизии и ее соединений, отряд командного состава, посетил историко-революционный музей, а также посмотрел выступление художественной агитбригады дивизии.
"Ким Чен Ын выдвинул программные задачи, которыми нужно руководствоваться для всестороннего укрепления боеготовности и боеспособности части", - пишет ЦТАК. В том числе лидер КНДР призвал последовательно сохранять постоянную боеготовность, закалять солдат не только в физическом и техническом плане, но и в "идейно-духовном".
Сообщается, что дивизия была сформирована в августе 1948 года как первая танковая часть революционных вооруженных сил КНДР.
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