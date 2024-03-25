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KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей - РИА Новости, 25.03.2024
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03:26 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/kmz-1935563405.html
KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей
KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей - РИА Новости, 25.03.2024
KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) приступил в 2024 году к производству биметаллических подшипников для дизельных двигателей большой... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T03:26
2024-03-25T03:26
экономика
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) приступил в 2024 году к производству биметаллических подшипников для дизельных двигателей большой мощности, которые ранее производила австрийская компания MIBA, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Ушедшие с российского рынка австрийские поставщики MIBA ранее обеспечивали данными деталями в России практически все мощные дизели и газотурбинные установки для автопрома и предприятий ВПК. В Росатоме, в частности, данные подшипники использовались на автоматизированных дизель-генераторах аварийного обеспечения главного реактора АЭС. "Австрийцам не удалось испортить настроение российским промышленникам и разорвать технологические цепочки. KMZ начал производство биметаллических подшипников различных конфигураций для выпускаемой нами техники, а также для сторонних заказчиков. Соответствующие подшипники скольжения устанавливаются как на дизельные двигатели большой мощности, так и на газотурбинные установки", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что KMZ помимо собственного производства этих изделий имеет важное преимущество - наличие одного из крупнейших испытательных комплексов для опробования результатов работы и отработки технологии. "Нам пришлось срочно организовывать участок по изготовлению вкладышей, организовывать литейное производство, закупить дополнительно станочный парк. Развитие отечественного производства в этом направлении - важный аспект независимости России от настроения поставщиков из недружественных стран", - сказал Даниленко.
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экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей

KMZ: австрийской MIBA не удалось разорвать цепочки выпуска дизелей в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМноготопливный дизельный двигатель 2В-12-3А для танков Т-14, БМП-Т15, БРЭМ-Т16 на форуме "АРМИЯ-2023
Многотопливный дизельный двигатель 2В-12-3А для танков Т-14, БМП-Т15, БРЭМ-Т16 на форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многотопливный дизельный двигатель 2В-12-3А для танков Т-14, БМП-Т15, БРЭМ-Т16 на форуме "АРМИЯ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) приступил в 2024 году к производству биметаллических подшипников для дизельных двигателей большой мощности, которые ранее производила австрийская компания MIBA, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Ушедшие с российского рынка австрийские поставщики MIBA ранее обеспечивали данными деталями в России практически все мощные дизели и газотурбинные установки для автопрома и предприятий ВПК. В Росатоме, в частности, данные подшипники использовались на автоматизированных дизель-генераторах аварийного обеспечения главного реактора АЭС.
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"Австрийцам не удалось испортить настроение российским промышленникам и разорвать технологические цепочки. KMZ начал производство биметаллических подшипников различных конфигураций для выпускаемой нами техники, а также для сторонних заказчиков. Соответствующие подшипники скольжения устанавливаются как на дизельные двигатели большой мощности, так и на газотурбинные установки", - сказал Даниленко.
Он подчеркнул, что KMZ помимо собственного производства этих изделий имеет важное преимущество - наличие одного из крупнейших испытательных комплексов для опробования результатов работы и отработки технологии.
"Нам пришлось срочно организовывать участок по изготовлению вкладышей, организовывать литейное производство, закупить дополнительно станочный парк. Развитие отечественного производства в этом направлении - важный аспект независимости России от настроения поставщиков из недружественных стран", - сказал Даниленко.
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ЭкономикаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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