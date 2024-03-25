https://ria.ru/20240325/kmz-1935563405.html

KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей

KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей - РИА Новости, 25.03.2024

KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) приступил в 2024 году к производству биметаллических подшипников для дизельных двигателей большой... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T03:26

2024-03-25T03:26

2024-03-25T03:26

экономика

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) приступил в 2024 году к производству биметаллических подшипников для дизельных двигателей большой мощности, которые ранее производила австрийская компания MIBA, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Ушедшие с российского рынка австрийские поставщики MIBA ранее обеспечивали данными деталями в России практически все мощные дизели и газотурбинные установки для автопрома и предприятий ВПК. В Росатоме, в частности, данные подшипники использовались на автоматизированных дизель-генераторах аварийного обеспечения главного реактора АЭС. "Австрийцам не удалось испортить настроение российским промышленникам и разорвать технологические цепочки. KMZ начал производство биметаллических подшипников различных конфигураций для выпускаемой нами техники, а также для сторонних заказчиков. Соответствующие подшипники скольжения устанавливаются как на дизельные двигатели большой мощности, так и на газотурбинные установки", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что KMZ помимо собственного производства этих изделий имеет важное преимущество - наличие одного из крупнейших испытательных комплексов для опробования результатов работы и отработки технологии. "Нам пришлось срочно организовывать участок по изготовлению вкладышей, организовывать литейное производство, закупить дополнительно станочный парк. Развитие отечественного производства в этом направлении - важный аспект независимости России от настроения поставщиков из недружественных стран", - сказал Даниленко.

https://ria.ru/20240319/podlodki-1934131095.html

https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928738035.html

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экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"