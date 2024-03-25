https://ria.ru/20240325/kirgiziya-1935653962.html

МИД Киргизии рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Киргизии рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 25.03.2024

МИД Киргизии рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Киргизии рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в РФ в связи с введенными там усиленными мерами безопасности, соответствующее сообщение... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:09

2024-03-25T14:09

2024-03-25T14:09

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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БИШКЕК, 25 мар - РИА Новости. МИД Киргизии рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в РФ в связи с введенными там усиленными мерами безопасности, соответствующее сообщение распространила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства. "В связи с произошедшим 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве террористическим актом, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей, а также с введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности, МИД рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении. Согласно документу, уже пребывающим на территории Российской Федерации согражданам МИД рекомендовал воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории России. "МИД рекомендует соблюдать законные требования правоохранительных органов Российской Федерации в рамках проводимой ими работы по обеспечению общественной безопасности", - уточняется в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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