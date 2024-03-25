https://ria.ru/20240325/kirgiziya-1935642308.html

МИД Киргизии предложил России помощь в борьбе с терроризмом

МИД Киргизии предложил России помощь в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 25.03.2024

МИД Киргизии предложил России помощь в борьбе с терроризмом

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал объединить усилия двух стран по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:20

2024-03-25T13:20

2024-03-25T13:20

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

киргизия

сергей лавров

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БИШКЕК, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал объединить усилия двух стран по борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. "Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор со своим коллегой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в "Крокус Сити Холле". Глава МИД Кыргызстана решительно осудил это варварское событие и заявил о поддержке кыргызской стороны в борьбе с международным терроризмом и призвал объединить усилия в данном направлении", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, также Кулубаев проинформировал о готовности киргизской стороны "оказать необходимую всестороннюю помощь для минимизации последствий указанной трагедии и выразил просьбу передать слова сочувствия и сопереживания семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии". "Со своей стороны глава МИД РФ выразил признательность кыргызской стороне за поддержку на высшем и высоком уровнях сразу после трагедии и готовность оказать посильную помощь. Стороны договорились поддерживать контакты и обмениваться соответствующей информацией", - подытожили в киргизском МИД. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, киргизия, сергей лавров