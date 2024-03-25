https://ria.ru/20240325/kiev-1935616082.html

Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты

Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты - РИА Новости, 25.03.2024

Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты

Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе столицы Украины после взрывов. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:59

2024-03-25T11:59

2024-03-25T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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дмитрий песков

виталий кличко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе столицы Украины после взрывов. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. "Зафиксировано падение обломков в Печерском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935445400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины