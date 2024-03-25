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Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 25.03.2024 (обновлено: 12:00 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/kiev-1935616082.html
Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты
Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты - РИА Новости, 25.03.2024
Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты
Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе столицы Украины после взрывов. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:59
2024-03-25T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе столицы Украины после взрывов. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. "Зафиксировано падение обломков в Печерском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты

Власти Киева сообщили о падении обломков ракеты в Печерском районе города

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе столицы Украины после взрывов.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.
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"Зафиксировано падение обломков в Печерском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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