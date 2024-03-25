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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.03.2024
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11:36 25.03.2024 (обновлено: 12:36 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/kiev-1935611489.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В украинской столице гремят взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:36
2024-03-25T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В украинской столице гремят взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве раздаются взрывы", — говорится в публикации.Власти города сообщили о падении обломков ракеты в Печерском районе. Мэр Виталий Кличко заявил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.В 11:29 мск в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, предупреждение действует в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе.Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что 22 марта энергетическая система страны подверглась крупнейшей за все время атаке. По его словам, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции страны.
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1935031338.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В украинской столице гремят взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Киеве раздаются взрывы", — говорится в публикации.
© Фото очевидца из соцсетейМесто взрыва в Киеве
Место взрыва в Киеве
© Фото очевидца из соцсетей
Место взрыва в Киеве
Власти города сообщили о падении обломков ракеты в Печерском районе. Мэр Виталий Кличко заявил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.
В 11:29 мск в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, предупреждение действует в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе.
Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что 22 марта энергетическая система страны подверглась крупнейшей за все время атаке. По его словам, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России
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