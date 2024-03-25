Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В украинской столице гремят взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Киеве раздаются взрывы", — говорится в публикации.
© Фото очевидца из соцсетейМесто взрыва в Киеве
© Фото очевидца из соцсетей
Место взрыва в Киеве
Власти города сообщили о падении обломков ракеты в Печерском районе. Мэр Виталий Кличко заявил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.
В 11:29 мск в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, предупреждение действует в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе.
Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что 22 марта энергетическая система страны подверглась крупнейшей за все время атаке. По его словам, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции страны.