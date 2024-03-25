https://ria.ru/20240325/kiev-1935611489.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В украинской столице гремят взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:36

2024-03-25T11:36

2024-03-25T12:36

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В украинской столице гремят взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве раздаются взрывы", — говорится в публикации.Власти города сообщили о падении обломков ракеты в Печерском районе. Мэр Виталий Кличко заявил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.В 11:29 мск в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, предупреждение действует в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе.Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что 22 марта энергетическая система страны подверглась крупнейшей за все время атаке. По его словам, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции страны.

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Кирилл Волков

в мире, киев, вооруженные силы украины, украина