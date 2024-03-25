https://ria.ru/20240325/khalilov-1935699734.html

Учительница эвакуировавшего людей мальчика раскрыла, зачем он записал видео

Учительница эвакуировавшего людей мальчика раскрыла, зачем он записал видео - РИА Новости, 25.03.2024

Учительница эвакуировавшего людей мальчика раскрыла, зачем он записал видео

Видео, которое записал восьмиклассник Ислам Халилов во время эвакуации посетителей из "Крокуса", мальчик сделал не для самопиара, а для того, чтобы сообщить... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:39

2024-03-25T16:39

2024-03-25T16:39

теракт в "крокус сити холле"

общество

красногорск

татьяна комарова

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935506738_0:116:1080:724_1920x0_80_0_0_dc74cec2512d42311edbde653eeed3ca.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Видео, которое записал восьмиклассник Ислам Халилов во время эвакуации посетителей из "Крокуса", мальчик сделал не для самопиара, а для того, чтобы сообщить родителям, что он жив и здоров, рассказала РИА Новости классный руководитель Ислама, учитель ОБЖ в МБОУ СОШ номер 19 города Красногорска Татьяна Комарова. "Про Ислама вы знаете, у него видео, он это видео записывал для родителей, не для какого-то самопиара, он отправил это родителям для того, чтобы они увидели его, что он жив, здоров, но получилось, что отправил именно в тот момент, когда руководил эвакуацией людей", - рассказала Комарова. Видео с Исламом Халиловым появилось в сети в день теракта, на нем мальчик, работавший в тот вечер гардеробщиком в "Крокусе", снимает сначала себя, а затем бегущих по коридору людей, в то же время громко и четко указывая толпе направление к выходу: "Туда, туда, туда! Все уходите в ту сторону! Быстро!" Учитель отметила, что в школе Ислам - скромный мальчик, занятия не прогуливает, а после уроков играет за юношескую команду "Спартака". Семья у Ислама полная, многодетная. В понедельник Комарова видела своего ученика в школе на первых двух уроках, но не смогла с ним долго пообщаться из-за интервью, который тот давал журналистам на перемене. Как отмечает классный руководитель, мальчик чувствовал себя хорошо и улыбался. Также Комарова рассказала, что второй герой, руководивший эвакуацией в "Крокусе", четырнадцатилетний Артем Донсков - также ее ученик и одноклассник Ислама. В школе мальчики общаются, но закадычными друзьями классный руководитель их не видит. "Знаете, у нас в принципе класс весь достаточно дружный, то есть, у нет каких-то там изгоев, но сказать о том, что это какие-то закадычные друзья, такого я не замечала. Но все общаются у нас в классе ровно, гуляют вместе и посещают какие-то там мероприятия, если вдруг", - отметила Комарова. Учитель рассказала также и про Артема, назвала его подвижным и улыбающимся подростком. "По поводу ребёнка, это подросток, со всеми вытекающими, где-то выучил домашнее задание, где-то не выучил, подвижный, улыбающийся, полная семья, а сказать так, что он прогульщик, я не могу", - добавила Комарова.

https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935645287.html

https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, красногорск, татьяна комарова, крокус