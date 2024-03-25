https://ria.ru/20240325/kazn-1935621296.html

Кремль не принимает участия в дискуссии о моратории на казнь, заявил Песков

Кремль не принимает участия в дискуссии о моратории на казнь, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024

Кремль не принимает участия в дискуссии о моратории на казнь, заявил Песков

Кремль в настоящий момент не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:18

2024-03-25T12:18

2024-03-25T12:52

дмитрий песков

крокус сити холл

общество

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Кремль в настоящий момент не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к дискуссии по поводу снятия моратория на смертную казнь, которая обострилась после теракта в "Крокусе".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/moratoriy-1935447565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, крокус сити холл, общество, россия