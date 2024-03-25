https://ria.ru/20240325/kanal-1935610486.html

Сальдо рассказал о планах переоборудовать Северо-Крымский канал

Сальдо рассказал о планах переоборудовать Северо-Крымский канал - РИА Новости, 25.03.2024

Сальдо рассказал о планах переоборудовать Северо-Крымский канал

Пересохший после разрушения Каховской ГЭС Северо-Крымский канал планируется переоборудовать в озера или пруды под накопление воды для орошения земель, сообщил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:32

2024-03-25T11:32

2024-03-25T11:32

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир сальдо

херсонская область

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пересохший после разрушения Каховской ГЭС Северо-Крымский канал планируется переоборудовать в озера или пруды под накопление воды для орошения земель, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Сальдо рассказал, что сейчас русло Северо-Крымского канала практически пустое, в некоторых его частях собирается дождевая вода. "Сейчас рассматривается одно из направлений проекта, связанного со Свободной экономической зоной… Есть подземные воды в достаточно большом количестве, которые, кроме как поднять из-под земли, нужно сохранить на поверхности, поэтому канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода, потом которую можно использовать для орошения земли", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20240227/krym-1929684471.html

херсонская область

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Кирилл Волков

безопасность, владимир сальдо, херсонская область , разрушение каховской гэс