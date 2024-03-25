https://ria.ru/20240325/kanal-1935610486.html
Сальдо рассказал о планах переоборудовать Северо-Крымский канал
Сальдо рассказал о планах переоборудовать Северо-Крымский канал - РИА Новости, 25.03.2024
Сальдо рассказал о планах переоборудовать Северо-Крымский канал
Пересохший после разрушения Каховской ГЭС Северо-Крымский канал планируется переоборудовать в озера или пруды под накопление воды для орошения земель, сообщил... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:32
2024-03-25T11:32
2024-03-25T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пересохший после разрушения Каховской ГЭС Северо-Крымский канал планируется переоборудовать в озера или пруды под накопление воды для орошения земель, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Сальдо рассказал, что сейчас русло Северо-Крымского канала практически пустое, в некоторых его частях собирается дождевая вода. "Сейчас рассматривается одно из направлений проекта, связанного со Свободной экономической зоной… Есть подземные воды в достаточно большом количестве, которые, кроме как поднять из-под земли, нужно сохранить на поверхности, поэтому канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода, потом которую можно использовать для орошения земли", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20240227/krym-1929684471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир сальдо, херсонская область , разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Сальдо, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о планах переоборудовать Северо-Крымский канал
Сальдо: Северо-Крымский канал могут переделать в озера или пруды для орошения
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Пересохший после разрушения Каховской ГЭС Северо-Крымский канал планируется переоборудовать в озера или пруды под накопление воды для орошения земель, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24
".
Сальдо рассказал, что сейчас русло Северо-Крымского канала практически пустое, в некоторых его частях собирается дождевая вода.
"Сейчас рассматривается одно из направлений проекта, связанного со Свободной экономической зоной… Есть подземные воды в достаточно большом количестве, которые, кроме как поднять из-под земли, нужно сохранить на поверхности, поэтому канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода, потом которую можно использовать для орошения земли", - сказал Сальдо.