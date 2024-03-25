https://ria.ru/20240325/iran-1935781380.html

МИД Ирана назвал сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию

МИД Ирана назвал сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию - РИА Новости, 25.03.2024

МИД Ирана назвал сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по внешней политике и... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:45

2024-03-25T23:45

2024-03-25T23:45

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ТЕГЕРАН, 25 мар – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, что повторение утверждений о якобы имеющей место отправке России иранского вооружения для применения его против Украины является безосновательным "сочинением сказок", сообщает МИД Ирана. "Он (Амир Абдоллахиан - ред.) назвал повторение заявлений об отправке иранского оружия для использования против Украины сочинением сказок и надоедливыми и безосновательными утверждениями", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале МИД Ирана. Иранский министр подверг критике стандарты Запада в отношении Палестины и Украины за противоречивость и двойной характер. Он привел в пример продолжение отправки Соединенными Штатами Америки оружия израильскому режиму для осуществления геноцида в секторе "Газа" наряду с "театральной" отправкой гуманитарной помощи. В конце февраля западные СМИ бездоказательно сообщили о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти сообщения западных СМИ, заявил, что исламская республика привержена международному праву и Уставу ООН. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, в свою очередь, заявлял, что утверждения стран Запада о якобы имеющем место применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности. Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 31,9 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240312/iran-1932395618.html

https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html

https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html

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израиль, россия, иран, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, алексей дедов, оон, хамас