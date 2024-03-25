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Глава МИД Ирана призвал к "карательным мерам" против Израиля - РИА Новости, 25.03.2024
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23:39 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html
Глава МИД Ирана призвал к "карательным мерам" против Израиля
Глава МИД Ирана призвал к "карательным мерам" против Израиля - РИА Новости, 25.03.2024
Глава МИД Ирана призвал к "карательным мерам" против Израиля
Продолжение гуманитарного кризиса в секторе Газа превратило ситуацию в этом анклаве в "кризис века", пришло время применить "карательные меры" против Израиля,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T23:39
2024-03-25T23:39
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ТЕГЕРАН, 25 мар – РИА. Продолжение гуманитарного кризиса в секторе Газа превратило ситуацию в этом анклаве в "кризис века", пришло время применить "карательные меры" против Израиля, заявил в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "К сожалению, (израильский премьер Биньямин - ред.) Нетаньяху сделал ситуацию в Газе и даже национальные интересы США заложниками своих личных выгод... Продолжение гуманитарного кризиса и поддержание (ситуации - ред.) голода жителей Газы израильским режимом превратили положение дел в Газе в "настоящий кризис века", - приводит слова своего главы официальный Telegram-канал иранского МИДа. Амир Абдоллахиан подчеркнул, что "настало время применить карательные меры против израильского режима и сформировать международную следственную группу по вопросу преступлений этого режима, включая совокупность преступлений в больнице "Аш-Шифа" в Газе". Накануне Канаани также осудил действия Израиля в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, заявив, что преступления израильского режима в "Аш-Шифа" стали еще одной "позорной страницей" истории "жалкого" существования этого режима, и предложил создать международную группу по расследованию действий Израиля в этой больнице. Ранее в ЦАХАЛ объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74,5 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html
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в мире, израиль, иран, россия, хосейн амир абдоллахиан, жозеп боррель, владимир путин, хамас, оон, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Ирана призвал к "карательным мерам" против Израиля

Глава МИД Ирана назвал ситуацию в Газе кризисом века и призвал покарать Израиль

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 мар – РИА. Продолжение гуманитарного кризиса в секторе Газа превратило ситуацию в этом анклаве в "кризис века", пришло время применить "карательные меры" против Израиля, заявил в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"К сожалению, (израильский премьер Биньямин - ред.) Нетаньяху сделал ситуацию в Газе и даже национальные интересы США заложниками своих личных выгод... Продолжение гуманитарного кризиса и поддержание (ситуации - ред.) голода жителей Газы израильским режимом превратили положение дел в Газе в "настоящий кризис века", - приводит слова своего главы официальный Telegram-канал иранского МИДа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Амир Абдоллахиан подчеркнул, что "настало время применить карательные меры против израильского режима и сформировать международную следственную группу по вопросу преступлений этого режима, включая совокупность преступлений в больнице "Аш-Шифа" в Газе".
Накануне Канаани также осудил действия Израиля в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, заявив, что преступления израильского режима в "Аш-Шифа" стали еще одной "позорной страницей" истории "жалкого" существования этого режима, и предложил создать международную группу по расследованию действий Израиля в этой больнице.
Ранее в ЦАХАЛ объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Эрдоган сравнил правительство Израиля с нацистами
9 марта, 13:33
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74,5 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
 
В миреИзраильИранРоссияХосейн Амир АбдоллахианЖозеп БоррельВладимир ПутинХАМАСООНЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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