https://ria.ru/20240325/igil-1935638264.html

Песков объяснил, почему власти не связывают ИГИЛ* с терактом в "Крокусе"

Песков объяснил, почему власти не связывают ИГИЛ* с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Песков объяснил, почему власти не связывают ИГИЛ* с терактом в "Крокусе"

Официальные власти РФ не комментируют информацию о возможной причастности запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* (ИГ*) к теракту в "Крокус сити РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:09

2024-03-25T13:09

2024-03-25T13:09

теракт в "крокус сити холле"

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935619310_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_cd8098d9dcf8b7ec73a2d66d6ce82a88.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальные власти РФ не комментируют информацию о возможной причастности запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* (ИГ*) к теракту в "Крокус сити холле", поскольку следствие еще идет, официальная версия не выдвигалась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия, идет следствие. Речь шла только о предварительных данных. Пока никакие версии вообще не выдвигались", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему российские власти не упоминают участие ИГИЛ* среди версий в связи с терактом в "Крокусе". "Идет следствие, еще раз повторяю, здесь нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств, которые этим занимаются", - подчеркнул Песков. Ранее в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта террористическая группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия