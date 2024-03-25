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"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/grad-1935566206.html
"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец
"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец - РИА Новости, 25.03.2024
"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец
Корректировка с беспилотников позволяет РСЗО "Град" поражать подразделения ВСУ практически с первых выстрелов, заявил журналистам командир огневого взвода с... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:15
2024-03-25T05:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
работино
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 25 мар - РИА Новости. Корректировка с беспилотников позволяет РСЗО "Град" поражать подразделения ВСУ практически с первых выстрелов, заявил журналистам командир огневого взвода с позывным "Скачок" новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр", которое действует в Запорожской области. "Благодаря современным технологиям осуществляется корректировка с беспилотников, поэтому попадаем в цели. Иногда бывает, с первого выстрела кладем, куда надо, иногда бывает, из-за погодных условий, когда сильный ветер, приходится с небольшой корректурой. Но после одной корректуры все летит в цель", - сказал "Скачок". По его словам, зона ответственности дивизиона находится в районе населенного пункта Работино. "Ну и внеплановые цели, когда необходимо отработать, помочь товарищам из других подразделений. На Работино был накат (ВСУ), мотострелковый полк работал, мы помогали - входили во взаимодействие межвидовое, нам давали целеуказание, и мы отрабатывали по целям. Основной вид деятельности реактивной артиллерии - это подавление противника в тыловых пунктах, чтобы он не мог выдвинуться на помощь своим передовым отрядам, которые ведут бой с нашими штурмовиками", - рассказал офицер.
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запорожская область
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запорожская область, безопасность, работино, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Работино, Вооруженные силы Украины
"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец

Боец сообщил, что "Грады" с помощью БПЛА поражают ВСУ почти с первых выстрелов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 25 мар - РИА Новости. Корректировка с беспилотников позволяет РСЗО "Град" поражать подразделения ВСУ практически с первых выстрелов, заявил журналистам командир огневого взвода с позывным "Скачок" новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр", которое действует в Запорожской области.
"Благодаря современным технологиям осуществляется корректировка с беспилотников, поэтому попадаем в цели. Иногда бывает, с первого выстрела кладем, куда надо, иногда бывает, из-за погодных условий, когда сильный ветер, приходится с небольшой корректурой. Но после одной корректуры все летит в цель", - сказал "Скачок".
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Вчера, 05:08
По его словам, зона ответственности дивизиона находится в районе населенного пункта Работино. "Ну и внеплановые цели, когда необходимо отработать, помочь товарищам из других подразделений. На Работино был накат (ВСУ), мотострелковый полк работал, мы помогали - входили во взаимодействие межвидовое, нам давали целеуказание, и мы отрабатывали по целям. Основной вид деятельности реактивной артиллерии - это подавление противника в тыловых пунктах, чтобы он не мог выдвинуться на помощь своим передовым отрядам, которые ведут бой с нашими штурмовиками", - рассказал офицер.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьРаботиноВооруженные силы Украины
 
 
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