https://ria.ru/20240325/grad-1935566206.html

"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец

"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец - РИА Новости, 25.03.2024

"Грады" с помощью БПЛА поражают цели почти с первых выстрелов, сообщил боец

Корректировка с беспилотников позволяет РСЗО "Град" поражать подразделения ВСУ практически с первых выстрелов, заявил журналистам командир огневого взвода с... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:15

2024-03-25T05:15

2024-03-25T05:15

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

работино

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_0:122:3216:1931_1920x0_80_0_0_5eb0ee7e0232634b52a72824daad47bb.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 25 мар - РИА Новости. Корректировка с беспилотников позволяет РСЗО "Град" поражать подразделения ВСУ практически с первых выстрелов, заявил журналистам командир огневого взвода с позывным "Скачок" новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр", которое действует в Запорожской области. "Благодаря современным технологиям осуществляется корректировка с беспилотников, поэтому попадаем в цели. Иногда бывает, с первого выстрела кладем, куда надо, иногда бывает, из-за погодных условий, когда сильный ветер, приходится с небольшой корректурой. Но после одной корректуры все летит в цель", - сказал "Скачок". По его словам, зона ответственности дивизиона находится в районе населенного пункта Работино. "Ну и внеплановые цели, когда необходимо отработать, помочь товарищам из других подразделений. На Работино был накат (ВСУ), мотострелковый полк работал, мы помогали - входили во взаимодействие межвидовое, нам давали целеуказание, и мы отрабатывали по целям. Основной вид деятельности реактивной артиллерии - это подавление противника в тыловых пунктах, чтобы он не мог выдвинуться на помощь своим передовым отрядам, которые ведут бой с нашими штурмовиками", - рассказал офицер.

https://ria.ru/20240325/orlan-10-1935565915.html

запорожская область

работино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, безопасность, работино, вооруженные силы украины